Aaj ka Panchang: माघ शुक्ल पक्ष दशमी, जाने शुभ-अशुभ समय मुहूर्त और राहुकाल…

माघ शुक्ल पक्ष दशमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), माघ. दशमी तिथि 11:54 AM तक उपरांत एकादशी. नक्षत्र रोहिणी 12:39 AM तक उपरांत म्रृगशीर्षा. ब्रह्म योग 10:59 AM तक, उसके बाद इन्द्र योग.