Aaj ka Panchang March 13: जानिए सोमवार का पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Aaj ka Panchang March 13: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। इसमें समय के हिन्दू ईकाइयों वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग आदि का उपयोग होता है। पंचांग (Panchang) में तिथि, शुभ, अशुभ, दिशा शूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है। आइये जानते हैं आज 13 मार्च 2023 दिन सोमवार का पंचांग क्या कहता है?

विक्रम संवत – 2080, अनला

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Mar 12 10:01 PM – Mar 13 09:27 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Mar 13 09:27 PM – Mar 14 08:22 PM

नक्षत्र

विशाखा – Mar 12 08:00 AM – Mar 13 08:21 AM

अनुराधा – Mar 13 08:21 AM – Mar 14 08:13 AM

योग

हर्षण – Mar 12 06:42 PM – Mar 13 05:10 PM

वज्र – Mar 13 05:10 PM – Mar 14 03:13 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:41 AM

सूर्यास्त – 6:31 PM

चन्द्रोदय – Mar 14 12:02 AM

चन्द्रास्त – Mar 14 10:54 AM

अशुभ काल

राहू – 8:10 AM – 9:39 AM

यम गण्ड – 11:07 AM – 12:36 PM

कुलिक – 2:05 PM – 3:34 PM

दुर्मुहूर्त – 01:00 PM – 01:47 PM, 03:21 PM – 04:09 PM

वर्ज्यम् – 12:20 PM – 01:55 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:12 PM – 01:00 PM

अमृत काल – 09:52 PM – 11:28 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:05 AM – 05:53 AM