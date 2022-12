Aaj ka Panchang: पौष कृष्ण पक्ष दशमी, जाने शुभ-अशुभ समय मुहूर्त और राहुकाल…

पौष कृष्ण पक्ष दशमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), मार्गशीर्ष. दशमी तिथि 03:32 AM तक उपरांत एकादशी. नक्षत्र हस्त 10:18 AM तक उपरांत चित्रा. शोभन योग 05:24 AM तक, उसके बाद अतिगण्ड योग.