Aaj ka Panchang : आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, भगवान गणेश की मिलेगी कृपा 

Aaj ka Panchang:हिन्दू पंचांग के अनुसार अगस्त 31, 2022, बुधवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है।भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), भाद्रपद। चतुर्थी तिथि 03:23 PM तक उपरांत पंचमी। नक्षत्र चित्रा 12:12 AM तक उपरांत स्वाति | शुक्ल योग 10:47 PM तक, उसके बाद ब्रह्म योग। करण विष्टि 03:23 PM तक, बाद बव 03:09 AM तक, बाद बालव।

अगस्त 31 बुधवार को राहु 12:27 PM से 02:00 PM तक है। 12:04 PM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा।

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – भाद्रपद

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – Aug 30 03:33 PM – Aug 31 03:23 PM

शुक्ल पक्ष पंचमी – Aug 31 03:23 PM – Sep 01 02:49 PM

नक्षत्र

चित्रा – Aug 30 11:49 PM – Sep 01 12:12 AM

स्वाति – Sep 01 12:12 AM – Sep 02 12:12 AM

वार

बुधवार

त्यौहार और व्रत

वरद चतुर्थी

गणेशोत्सव

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:12 AM

सूर्यास्त – 6:41 PM

चन्द्रोदय – Aug 31 9:29 AM

चन्द्रास्त – Aug 31 9:21 PM

अशुभ काल

राहू – 12:27 PM – 2:00 PM

यम गण्ड – 7:46 AM – 9:19 AM

कुलिक – 10:53 AM – 12:27 PM

दुर्मुहूर्त – 12:02 PM – 12:52 PM

वर्ज्यम् – 05:48 AM – 07:24 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 05:42 PM – 07:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:36 AM – 05:24 AM

आनन्दादि योग

कालदण्ड Upto – 12:12 AM

ध्रूम

सूर्या राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 31, 12:04 PM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत – भाद्रपद

पूर्णिमांत – भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – भाद्रपद 9, 1944

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – शरद