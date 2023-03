Aaj Ka Panchang : 10 मार्च 2023 का पंचांग, जानिए आज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और तिथि

Aaj Ka Panchang : शुक्रवार 10 मार्च को कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है । इस दन विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है । आइए जानते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, दिन का कौन सा समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है । इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की दशा क्या रहने वाली है ।

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

दिनांक- 10 मार्च 2023

वार- शुक्रवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- तृतीया

नक्षत्र- चित्रा

करण- वणिज

पक्ष- कृष्ण पक्ष

योग- वृद्धा

रितु- वसंत

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( sunrise sunset time today)

सूर्योदय- 06:37 AM

सूर्यास्त- 06:26 PM

चंद्र उदय व चंद्र अस्त का समय (moon rise moonset time today)

चंद्र उदय- 09:05 PM

चंद्र अस्त- 08:09 AM

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 05:00 AM – 05:48 AM

अभिजीत मुहूर्त- 12:08 PM – 12:55 PM

विजय मुहूर्त- 02:30 PM – 03:17 PM

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 11:03 AM – 12:32 PM

यमगण्ड काल- 03:29 PM – 04:58 PM

गुलिका काल- 08:06 AM – 09:34 AM