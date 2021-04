आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का कोरोना से निधन

नई दिल्ली। आज तक के चर्चित एंकर और राइट विंग पत्रकार रोहित सरदाना की कोरोना वायरस से शुक्रवार को निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि रोहित कोरोना से संक्रमित थे। इनका मेट्रो अस्पताल में डाक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अचानक इसी दौरान इन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें नहीं बचाया जा सका। रोहित के निधन की सूचना मिलते ही आज तक में मातम फैल गया है। किसी को इस मौत को लेकर यक़ीन नहीं हो रहा है।

सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि अब से थोड़ी पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया। उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की ख़बर थी। ये वायरस हमारे इतने क़रीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। यह भगवान की नाइंसाफ़ी है…। ॐ शान्ति।’

More terrible news friends. Well known Tv news anchor Rohit Sardana has passed away. Had a heart attack this morning. Deep condolences to his family. RIP

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 30, 2021