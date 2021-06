बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने लगाई सेंध, सूरत के हीरा कोरोबारी महेश सवानी आप में हुए शामिल

नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी अपना तेजी से विस्तार क रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही वह अन्य राज्यों में विस्तार को लेकर बड़ा दांव चल रही है। इसी क्रम में शहर के बड़े हीरा कारोबारियों में से एक महेश सवानी ने आम आदमी पार्टी ज्‍वॉइन कर ली है।

महेश सवानी को मनीष सिसोदिया ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि, हीरा कारोबारी महेश सवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के बड़े उद्योगपति हैं। उनका आम आदमी पार्टी में शामिल होना कई सियासी सवालों को जन्म दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि आप राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी।

GOOD NEWS‼️

A leading businessman & a philanthropist from Surat, Gujarat – Shri Mahesh Savani ji joins AAP in the presence of Delhi's Dy CM Shri @msisodia #હવે_બદલાશે_ગુજરાત pic.twitter.com/qvEnTzD75v

— AAP (@AamAadmiParty) June 27, 2021