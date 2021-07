इस एक्ट्रेस की वजह से टूटी Aamir और Kiran की 15 साल की शादी, फैंस ने बताया ये हैं तीसरी पत्नी

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने कुछ समय पहले ही अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लेने का ऐलान किया है। एक्स-कपल की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट को देख फैंस को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि, आमिर के उठाए इस कदम के बाद ट्रोलर्स भी एक्टिव हो गए हैं। तलाक की खबरों के तुरंत बार आमिर की दंगल को-स्टार फातिमा सना शेख ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं।

ट्विटर पर फातिमा सना शेख को लेकर कई तरह के विवादित ट्वीट किए जा रहे हैं। जहां कुछ फैंस एक्टर के तलाक का कारण फातिमा को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ फातिमा को आमिर की तीसरी पत्नी कहने लगे हैं। इतना ही नहीं कुछ फैंस तो एक्टर को ‘लव जिहादी’ भी बताने लगे हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट किरण राव से पहले रीना दत्ता को भी तलाक दे चुके हैं।

Divorces in Entertainment Industries happens in blink of the eye 🌚 https://t.co/lpjBRTndeD

आमिर खान और किरण राव की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक,’इन 15 खूबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और हँसी साझा की है, और हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है।

अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे – अब पति-पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के लिए सह-माता-पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले एक नियोजित अलगाव शुरू किया था, और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस करते हैं, अलग-अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह साझा करते हैं।’

Dangal movie mein amir k ladki ka role kiya tha. nxt generation of them too follow this path,soch bhi aisa rahega k paise hain to maan bhar gaya,now lets go to new partner nd sm p boldo mutual understanding se kara hain. Wtf🤷‍♀️

— peace 😇📺🎬📽️👑🥼🏖️🌈⛱️⛈️🌌 (@dewani_sid) July 3, 2021