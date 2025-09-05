आमिर खान की भतीजी जेन खान ने डीप नेक टॉप पहनकर बनाया वीडियो, $exy Video हो जाएंगे दीवाने

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की भतीजी जेन खान (Zayn Khan) का वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेन खान बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेन खान (Zayn Khan) अपनी बिल्ली के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान जेन खान (Zayn Khan) ने बेहद ही डीप नेक वाला टॉप पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है। जेन खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर उनके फैन्स कमेंट भी कर रहे हैं।

बता दें कि फिल्मों की दुनिया में जेन खान (Zayn Khan) ने बॉलीवुड डेब्यू साल 2016 में आई फिल्म ‘कपूर एंड सन्स’ से किया था। इस फिल्म में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, रत्ना पाठक और रजत कपूर जैसे शानदार एक्टर्स थे। इसके बाद जेन नेटफ्लिक्स शो ‘मिसेज सीरियल किलर’ में नजर आईं। इस शो में जैकलीन फर्नांडिस, मनोज बाजपेयी और मोहित रैना जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।