  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. आमिर खान की भतीजी जेन खान ने डीप नेक टॉप पहनकर बनाया वीडियो, $exy Video हो जाएंगे दीवाने

आमिर खान की भतीजी जेन खान ने डीप नेक टॉप पहनकर बनाया वीडियो, $exy Video हो जाएंगे दीवाने

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की भतीजी जेन खान (Zayn Khan)  का वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेन खान बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेन खान (Zayn Khan)  अपनी बिल्ली के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की भतीजी जेन खान (Zayn Khan)  का वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेन खान बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेन खान (Zayn Khan)  अपनी बिल्ली के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान जेन खान (Zayn Khan) ने बेहद ही डीप नेक वाला टॉप पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है। जेन खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर उनके फैन्स कमेंट भी कर रहे हैं।

पढ़ें :- 'सितारे जमीन पर' सिनेमाघरों में मचा रही धूम, कमाई 100 करोड़ के पार...फिल्म ‘मां’ और ‘कन्नप्पा’ हुए काफी पीछे

बता दें कि फिल्मों की दुनिया में जेन खान  (Zayn Khan) ने बॉलीवुड डेब्यू साल 2016 में आई फिल्म ‘कपूर एंड सन्स’ से किया था। इस फिल्म में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, रत्ना पाठक और रजत कपूर जैसे शानदार एक्टर्स थे। इसके बाद जेन नेटफ्लिक्स शो ‘मिसेज सीरियल किलर’ में नजर आईं। इस शो में जैकलीन फर्नांडिस, मनोज बाजपेयी और मोहित रैना जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

पढ़ें :- आमीर खान की ‘सितारे जमीन पर’ का जलवा कायम, दूसरे वीकेंड में भी दिखा दबदबा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आमिर खान की भतीजी जेन खान ने डीप नेक टॉप पहनकर बनाया वीडियो, $exy Video हो जाएंगे दीवाने

आमिर खान की भतीजी जेन खान ने डीप नेक टॉप पहनकर बनाया...

The Bengal Files X Review: 'फिल्म सभी देशवासियों को देखनी चाहिए', विवेक अग्निहोत्री की मूवी ने जीता लोगों का दिल

The Bengal Files X Review: 'फिल्म सभी देशवासियों को देखनी चाहिए', विवेक...

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ के फ्रॉड केस में लुकआउट सर्कुलर जारी

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ के फ्रॉड...

Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश , कहा 'फिल्म में कोई ........

Jolly LLB 3 को लेकर हाइ कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश ,...

भाग्यश्री को एयरपोर्ट पर देखते ही फोटोज क्लिक करने लगे पैप्स, अभिनेत्री बोलीं- पंजाब में क्या हो रहा है, पहले वो सब देखो

भाग्यश्री को एयरपोर्ट पर देखते ही फोटोज क्लिक करने लगे पैप्स, अभिनेत्री...

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट के मुंह से निकला खून

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट...