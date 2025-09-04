Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट के मुंह से निकला खून

बिगबॉस 19 इस समय लामलाइट में बना हुआ है। ऐसे में शो को लेकर आय दिन नये नए अपडेट आते हैं। शो जैसे ही आगे बढ़ रहा है इसमें कंटेस्टेंट के बीच खूब लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहा है। ऐसे में 'बिग बॉस 19' का आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है । कुनिका के बाद अब घर का दूसरा नया कैप्टन चुना जाएगा। जाहिर है नए कैप्टन का चुनाव आसान तो नहीं होगा। बिग बॉस ने एक कैप्टेंसी टास्क करवाया। लेकिन इस टास्क के दौरान घर का एक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस बात को लेकर घर में हँगामा मचा हुआ है ।
कैप्टन बनने के लिए घरवालों को मिला ये टास्क मेकर्स ने ‘बिग बॉस 19’ के आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि सभी कंटेस्टेंट कैप्टन बनने की रेस में हिस्सा लेने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। बिग बॉस उन्हें एक मशीन दिखाते हैं और बताते हैं कि यह मशीन कैप्टेंसी का सपना पूरा कर देती है। वे इस खास मशीन तक पहुंचने के लिए निशान के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो पहले पहुंचेगा, वही घर का नया कैप्टन बनेगा। इसके बाद घरवाले रेस लगाते हैं। दौड़ लगते वक़्त बसीर और अभिषेक की लड़ाई हो जाती है।
इस कंटेस्टेंट को लगी चोट उस खास मशीन तक पहुंचने के लिए सभी घरवाले पूरा जोर लगाते हैं। पहली बार में ही, घरवाले अति-उत्साही हो जाते हैं और मशीन की ओर दौड़ने लगते हैं। टास्क के दौरान, अभिषेक बजाज ने मृदुल तिवारी को जोर से धक्का देते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। दरअसल, भागते हुए अभिषेक की कोहनी मृदुल के मुंह पर लग जाती है। खून निकलने लगता है और मृदुल दर्द से कराह उठते हैं। इस कारण बिग बॉस टास्क रोक देते हैं। अभिषेक की इस हरकत पर नेहल ने भी उस पर गुस्सा निकाला। चोट लगने के बाद मृदुल दर्द से कराहते नजर आते हैं। इस प्रोमो को एक्स पर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “आया नया कैप्टेंसी का टास्क और मचा बवाल, कौन बनेगा कैप्टन इस बार?” उधर, सोशल मीडिया पर भी यूजर्स अभिषेक पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि सलमान को ‘वीकेंड का वार’ पर अभिषेक की क्लास लगानी चाहिए।