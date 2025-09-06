एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं पर बाराबंकी स्थित श्रीराम मेमोरियल विश्वविद्यालय (SRMU) में हुए लाठीचार्ज तथा कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को “गुंडा” कहे जाने के विरोध में शुक्रवार देर शाम नौतनवां कस्बे में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।
हनुमान चौक से अस्पताल चौराहा तक निकाले गए मशाल जुलूस में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर कार्यकर्ताओं का दमन करने का आरोप लगाया।
इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किशन मद्धेशिया, तहसील संयोजक विराज मद्धेशिया, सत्यम सोनी, राजा सिंह, अमन कसौधन, आशुतोष यादव, कृष्णा रावत, विकास मौर्य, निखिल वर्मा, अमन जायसवाल, पवन समेत बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट