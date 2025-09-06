  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं पर बाराबंकी स्थित श्रीराम मेमोरियल विश्वविद्यालय (SRMU) में हुए लाठीचार्ज तथा कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को “गुंडा” कहे जाने के विरोध में शुक्रवार देर शाम नौतनवां कस्बे में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।

पढ़ें :- एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निकाली शोभायात्रा, नगर गूंज उठा भारत माता के जयघोष से

हनुमान चौक से अस्पताल चौराहा तक निकाले गए मशाल जुलूस में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर कार्यकर्ताओं का दमन करने का आरोप लगाया।

इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किशन मद्धेशिया, तहसील संयोजक विराज मद्धेशिया, सत्यम सोनी, राजा सिंह, अमन कसौधन, आशुतोष यादव, कृष्णा रावत, विकास मौर्य, निखिल वर्मा, अमन जायसवाल, पवन समेत बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्वागत

नौतनवां में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य जुलूस, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया...

सोनौली में धूमधाम से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, गूंज उठा पैगाम-ए-इंसानियत

सोनौली में धूमधाम से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, गूंज उठा पैगाम-ए-इंसानियत

Nitish Katara Murder Case : नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर शादी रचाई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

Nitish Katara Murder Case : नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव...

शिक्षक दिवस पर CM ने अध्यापकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी जोड़ा जाएगा

शिक्षक दिवस पर CM ने अध्यापकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी...

पति नहीं लाया समोसा तो पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया- देखे वीडियो

पति नहीं लाया समोसा तो पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति...