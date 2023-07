Oppenheimer में संभोग करते समय भगवद गीता पढ़ते एक्टर, शुरू हुआ बवाल

Oppenheimer 21 जुलाई को रिलीज हो चुकी हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन ओपेनहाइमर इंटीमेट सीन के कारण विवाद में है। अंतरंग दृश्य के लिए आलोचना इसलिए क्योंकि विवादित विजुअल में एक्टर सिलियन मर्फी को संभोग करते समय भगवद गीता पढ़ते दिखाया गया है।

सोशल मीडिया पर Oppenheimer फिल्म के विवादित सीन पर नेटिजन्स जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। फिल्म के सीन को ‘हिन्दू धर्म का अपमान’ बताया जा रहा है। लोग निर्माता और फिल्म में शामिल लोगों से माफी की मांग कर रहे हैं।

‘परमाणु बम के जनक’ कहे जाने वाले जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने मंजूरी दे दी थी, जिसने इस दृश्य को फिल्म में बनाए रखने की अनुमति दी थी। भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इस दृश्य पर आपत्ति जताते हुए ‘सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन’ का बयान जारी किया।

फाउंडेशन ने न सिर्फ इस सीन को हटाने की बात कही बल्कि इसमें शामिल लोगों को सजा देने की भी मांग की। बयान में कहा गया, 21 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर में ऐसे दृश्य हैं जो हिंदू धर्म पर तीखा हमला करते हैं। जिस सीन पर विवाद हो रहा है उसमें एक महिला पुरुष को जोर से भगवत गीता पढ़ाती है और उसके साथ संभोग करती है।

MOVIE OPPENHEIMER’S ATTACK ON BHAGWAD GEETA

Press Release of Save Culture Save India Foundation

Date: July 22, 2023

It has come to the notice of Save Culture Save India Foundation that the movie Oppenheimer which was released on 21st July contains scenes which make a scathing… pic.twitter.com/RmJI0q9pXi

— Uday Mahurkar (@UdayMahurkar) July 22, 2023