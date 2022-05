Actress Shahana murder case: सुशांत सिंह के बाद इस एक्ट्रेस का घर में लटका मिला शव, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में

Actress Shahana murder case: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी उन्हे या उनकी मौत को कोई भूल नहीं सकता, कुछ उसी तरह एक और एक्ट्रेस का शव उनके घर लटका मिला। आपको बता दें, केरल पुलिस (Kerala Police) ने एक मॉडल और एक्ट्रेस की मौत के बाद बीते शुक्रवार को मृतका के 31 वर्षीय पति को हिरासत में ले लिया।

इस मामले में पुलिस का कहना है कि बृहस्पतिवार रात को 20 वर्षीय शहाना (20 year old Shahana) का शव उसके घर पर लटका हुआ मिला था। इसके अलावा पुलिस ने कहा, “हमें बृहस्पतिवार रात को घटना की जानकारी मिली। हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 (Section 174 of the Code of Criminal Procedure) के तहत एक मामला दर्ज किया है।

इसी के साथ इस मामले में पुलिस ने आरोपी सज्जाद को हिरासत में लिया है, जिसपर शहाना के परिवार ने हमले और हत्या समेत अन्य आरोप लगाए हैं। जी दरअसल हाल ही में शहाना की मां ने मीडिया से कहा कि सज्जाद उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। इसी के साथ सहायक पुलिस आयुक्त ने संवाददाताओं से कहा, “हमें जानकारी मिली है कि उनके बीच किसी चेक को लेकर झगड़ा हुआ, जो शहाना को मॉडलिंग के लिए मिला था। सज्जाद का कहना है कि उसकी पत्नी ने खुद को खिड़की से लटका लिया। हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा करने से मौत हो सकती है।”

आप सभी को बता दें कि अभिनेत्री शहाना खूब पॉपुलर रहीं हैं और उन्हें कई लोगों का प्यार मिला है। हालाँकि अब अचानक अभिनेत्री शहाना के मौत की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है और अब लोग इसकी वजह जानने के लिए पुलिस को जल्द से जल्द सब कुछ खोजने के बारे में कह रहे हैं। हालाँकि अभी जांच जारी है और जल्द सब सामने आ जाएगा।