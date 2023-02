Adani Group : गौतम अडानी ने शेयर बिक्री रद्द की, बोले-सबका पैसा होगा वापस

Adani Group: अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) ने बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण अपनी 20 हजार करोड़ रुपये की शेयर बिक्री रद्द कर दी है। ये अभूतपूर्व कदम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) के चलते अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में भारी गिरावट के मद्देनजर आया है।

अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 28 फीसदी और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक जोन में 19 फीसदी की गिरावट

अडानी ग्रुप (Adani Group) को मंगलवार को निवेशकों से समर्थन मिला था और बोलियों के लिए अंतिम दिन फॉलो-ऑन शेयर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों और बांडों में बिकवाली बुधवार को फिर से शुरू हो गई, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 28 फीसदी और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक जोन (Adani Ports and Special Economic Zone) में 19 फीसदी की गिरावट आई। दोनों के लिए ये रिकॉर्ड खराब दिन था।

Chairman @gautam_adani 's address to investors after withdrawal of the fully subscribed AEL FPO #GrowthWithGoodness #NationBuilding #AdaniGroup pic.twitter.com/f9yaYrxCzx

निवेशकों का पैसा होगा वापस

अडानी ग्रुप(Adani Group) ने एक बयान में कहा कि वह संभावित नुकसान से निवेशकों को बचाने के लिए एफपीओ की रकम वापस कर देगा। बयान में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के बोर्ड ने पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है।अभूतपूर्व स्थिति और मौजूदा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कंपनी का लक्ष्य एफपीओ आय और पूर्ण किए गए लेनदेन को वापस कर अपने निवेश समुदाय के हितों की रक्षा करना है।

Adani Enterprises has decided not to go ahead with the fully subscribed FPO.

— Adani Group (@AdaniOnline) February 1, 2023