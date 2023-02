Adani Group Stocks : अडानी ग्रुप के 5 शेयरों में आज फिर लगा लोअर सर्किट, अब क्या होगा?

Adani Group Stocks : बजट (Budget) के एक दिन बाद गुरुवार को भी ये गिरावट जारी रही। सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) लाल निशान पर खुले हैं। बजट (Budget) के दिन यानी 1 फरवरी को शेयर बाजार (Share Market) में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जैसे ही टैक्स छूट का ऐलान किया। मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) में तेज उछाल आया। BSE Sensex तो 1200 अंक तक चढ़ गया, लेकिन ये तेजी कुछ देर दी जारी रही और घंटेभर बाद ही इनमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है।

Sensex 249 अंक टूटकर खुला

गुरुवार को शेयर मार्केट (Stock Market) की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला Sensex 249 अंक फिसलकर 59,459 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का Nifty 17,517 के स्तर पर खुला। हालांकि, दिन बढ़ने के साथ इसमें सुधार देखने को मिला और गिरावट कम हुई। सुबह 10.30 बजे सेंसेक्स 16 अंक और निफ्टी 53 अंकों की टूटकर ट्रेड कर रहा था। बाजार में गिरावट के बीच गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में आज भी जोरदार गिरावट आई है।

पांच कंपनियों के स्टॉक्स में लगा लोअर सर्किट

बीते एक हफ्ते से बुरे दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप की पांच कंपनियों के स्टॉक में गुरुवार को कारोबार शुरू होने के बाद से ही लोअर सर्किट लग गया। इनमें Adani Power Ltd 4.98% टूटकर 202.05 रुपये पर, Adani Wilmar Ltd 5% गिरकर 421.00 रुपये, Adani Green Energy Ltd के स्टॉक 10% फिसलकर 1,039.85 रुपये, Adani Total Gas Ltd के शेयर 10% गिरकर 1,707.70 रुपये और Adani Transmission Ltd के स्टॉक 10% की गिरावट के साथ 1,551.15 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

20 हजार करोड़ का FPO वापस

Adani Enterprises Ltd के शेयरों में बीते दिन आई जोरदार गिरावट का असर ऐसा हुआ कि गौतम अडानी (Gautam Adani) को अपना 20,000 करोड़ रुपये का FPO तक वापस लेना पड़ा। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयरों में 26 फीसदी तक की गिरावट आई थी। वहीं गुरुवार की बात करें तो अभी भी कंपनी के शेयर 9.77% फिसलकर 1,926.70 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा Adani Ports and Special Economic Zone Ltd के शेयर भी 4.66% फिसलकर 472.10 रुपये पर हैं। Adani के दो शेयरों में तेजी गुरुवार को जिन दूसरे शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) और ICICI Bank शामिल हैं। इसके अलावा ITC, HCL Tech, Infosys और Tech Mahindra के शेयरों में तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप में शामिल दो शेयरों एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयर भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। Ambuja Cements Ltd के शेयर 5.67% की बढ़त लेते हुए 353.05 रुपये पर और ACC Ltd के स्टॉक 0.76% उछलकर 1,860.55 रुपये के स्तर पर हैं।

