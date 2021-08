देश में 12-18 साल के बच्चों के लिए Corona Vaccine कब तक होगी उपलब्ध ,अदार पूनावाला ने बताई ये तारीख

नई दिल्ली। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) को इसी साल अक्टूबर के महीने लॉन्च (corona vaccine Will launch in October) किया जा सकता है। यह जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के प्रमुख अदार पूनावाला ने शुक्रवार को दी। उन्होंने ऐलान किया कि 12-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड -19 के टीके अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के साथ बैठक के बाद अदार पूनावाला (Adar Poonawalla ) ने कहा कि 2022 की पहली तिमाही तक हमारे पास 12 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एक टीका होगा।

एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला (SII CEO Adar Poonawalla) ने कहा कि कोरोना वैक्सीन निर्माण में सरकार हमारा साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि कोई आर्थिक तंगी नहीं है। पूनावाला ने कहा कि हम मोदी जी के समर्थन के लिए उनके बहुत आभारी हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोवोवैक्स (Covovax)अक्टूबर तक भारत में वयस्कों के लिए लॉन्च होगा। हम हमेशा टीकों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्च के समय सभी को वैक्सीन की कीमत के बारे में पता चल जाएगा। बच्चों के लिए वैक्सीन 2022 की पहली तिमाही में उपलब्ध होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) Serum Institute of India (SII) के सीईओ अदार पूनावाला से मुलाकात कर कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield vaccine) की आपूर्ति पर चर्चा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात के बाद बताया कि हमने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की। यूरोप में 17 से अधिक देशों ने पहले ही कोविडशील्ड (Covishield) को मंजूरी दे दी है और कई अनुमोदन देने के लिए कतार में हैं।