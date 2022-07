100th International Day of Cooperatives : अमित शाह बोले-सहकारिता मॉडल के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा

नई दिल्ली। 100 वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस (100th International Day of Cooperatives) पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Home and Cooperation Minister Amit Shah) ने कहा कि बीते 100 वर्षों में दुनियाभर के अलग-अलग देशों ने दो मॉडल अपनाए हैं। उनमें एक साम्यवाद (Communism) है जबकि दूसरा पूंजीवाद (Capitalism)।

