Adipurush Boycott: भाजपा नेता Ram Kadam ने आदिपुरुष को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- करोड़ो हिन्दुओं की आस्था को आहत

Adipurush Boycott: आदिपुरुष (Adipurush) को बैन करने की मांग उठ चुकी है। बड़े बड़े नेताओं ने भी अब इस फिल्म को बैन (BanAdipurush) करने की मांग की है। बीजेपी (BJP) के नेता राम कदम (Ram Kadam) ने भी अब फिल्म की स्क्रींनिंग पर रोक लगाने की बात कही है।

प्रभास (Prabhas) और सैफ अली खान (SaifAliKhan) को लेकर अब विवाद थम नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों की तरफ से भी फिल्म को बैन करने की मांग उठ चुकी है। इस फिल्म को लेकर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने टिप्पणी की थी वहीं अब

यू पी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने भी इस फिल्म के टीज़र पर सवाल उठाए थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा धार्मिक भावनाओं को आहत करना गलत है। अब महाराष्ट्र के घाटकोपर से भाजपा के विधायक राम कदम ने भी बड़ी चेतावनी दे डाली है।

आखिर क्या चेतावनी भाजपा नेता राम कदम ने दी है यहां हम उसी को जानने का प्रयास करेंगे। भाजपा नेता राम कदम ने गुरुवार सुबह एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है कि फिल्ममेकर्स ने ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया है। ऐसी घिनौनी सोच को सबक सिखाने के लिए फिल्म के बैन की सख्त आवश्यकता है।

राम कदम ने सिर्फ टीज़र (Adipursuh Teaser) के आने से फिल्म के प्रति विरोध (#BoycottAdipursh) दर्ज़ नहीं किया है इससे पहले जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब भी राम कदम ने आपत्ति जताई थी।

Director @OmRaut director, you made #Tanhaji which was well received worldwide bcz it does justice to Hindu pride and Marathi asmita. But if #Adhipurush plans to show Ravan in positive light and justify the inhuman act of abduction of Sita Maa,

— Ram Kadam (@ramkadam) December 6, 2020