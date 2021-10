आदित्य चोपड़ा नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं DDLJ, ये होगा ट्विस्ट ‘Come Fall In Love – The DDLJ Musical’

नई दिल्ली। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ को नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने शनिवार को ऐलान किया कि वह इस फिल्म को ब्रॉडवे लेकर जा रहे हैं। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) , ’दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ म्यूजिकल के साथ अपना ब्रॉडवे डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं।

फिल्म की रिलीज के 26 साल बाद डीडीएलजे (DDLJ) का नया म्यूजिकल रूप फैंस को देखने मिलने वाला है। इसके बाद ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में क्रॉनिक किया जाना तय है । आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने घोषणा करके फैंस को सरप्राइज दिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं।

आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने बताया कि ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी ब्रॉडवे म्यूजिकल के तौर पर रंगमंच पर पेश की जाएगी। इसे Come Fall In Love – The DDLJ Musical नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस म्यूजिकल का प्रीमियर अमेरिका के सैन डिएगो स्थित ओल्ड ग्लोब थिएटर (Old Globe Theater in San Diego) में होगा। यश राज (Yash Raj) के सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) के एक नोट को भी शेयर किया गया है।

नोट में ब्रॉडवे की अपनी यादों को ताजा करते हुए आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने बताया कि साल 1985 की गर्मियों का समय था और मैं 14 साल का था। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने बताया कि तब मैं लंदन में छुट्टियां बिता रहा था। मेरे माता-पिता मेरे भाई और मुझे म्यूजिकल थिएटर (Musical Theater) का पहला एहसास दिलाने के लिए ले गए। रोशनी धीमी हो गई, पर्दे उठ गए और अगले तीन घंटों के दौरान जो कुछ सामने पेश हुआ उसने मुझे चकित कर दिया। तब तक मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था, जो बड़े शौक और उत्सुकता के साथ फिल्में देखता था और उस वक्त मुझे बिग स्क्रीन पर इंडियन ब्लॉकबस्टर (Indian Blockbuster) सबसे ज्यादा पसंद आती थीं। लेकिन उस दिन स्टेज पर मैंने जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का स्पेक्टेकल स्टेज (Spectacle Stage) पर लाइव रचा जा सकता है, लेकिन इस अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मेरे मन में यह गूंजा कि म्यूजिकल थिएटर (Musical Theater) हमारी इंडियन फिल्मों से कितना मिलता-जुलता है। ’