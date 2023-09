Aditya-L1 Launch: सफलतापूर्वक लांच हुआ ISRO का पहला सूर्य मिशन ‘आदित्य एल1’, देखें वीडियो

Aditya-L1 Mission Launch: चांद पर सफलता हासिल करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) अब एक और कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो आज यानी 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन ‘आदित्य-एल1’ (Aditya-L1) को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को शनिवार को दोपहर 11 बजकर 50 मिनट पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र (Sriharikota Space Center) से लॉन्च किया गया।

1480 किलोग्राम वजनी आदित्य-एल1 को इसरो का बाहुबली कहे जाने वाले रॉकेट पीएसएलवी (Rocket PSLV) की मदद से लॉन्च किया गया। पीएसएलवी का ये 59वां लॉन्च हैं. इस रॉकेट की सफलता की दर 99 फीसदी है। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य-एल1 को ले जाने वाला रॉकेट अंतरिक्षयान को धरती की कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। लॉन्चिंग से लेकर आदित्य-एल1 को रॉकेट से अलग करने की प्रक्रिया में एक घंटे से अधिक (लगभग 63 मिनट) का समय लगेगा। इसके बाद आदित्य-एल1 अगले 16 दिनों (18 सितम्बर तक) पृथ्वी की कक्षा में गति करता रहेगा।

#AdityaL1Launch : ISRO has successfully launched its first Sun mission ‘Aditya-L1’ today i.e. on 2 September 2023. The mission was launched from the Sriharikota Space Center on Saturday at 11.50 am. Aditya-L1 weighing 1480 kg was launched with the help of ISRO’s rocket PSLV. pic.twitter.com/weeV90gBGU

