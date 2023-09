Adtiya L1 Solar Mission: अंतरिक्ष में आदित्य एल1 ने ली सेल्फी, पृथ्वी के साथ चांद की अद्भुत तस्वीर की साझा

Adtiya L1 Solar Mission: भारत का पहला सोलर मिशन ‘आदित्य एल1’ (Solar Mission ‘Aditya L1’) अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच अंतरिक्षयान (Spacecraft) ने पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीरें भी ली हैं। जिसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के अकाउंट से साझा किया है।

इसरो के सोलर मिशन ‘आदित्य एल1’ की सेल्फी (Selfie of Aditya L1) में उसके कई उपकरण दिखाई दे रहे हैं। इसरो ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया है। इसके अलावा इसरो की ओर से साझा किए गए वीडियो में पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यह सेल्फी आदित्य एल1 में लगे कैमरे में कैद हुई है। इससे पहले आदित्य एल1 ने मंगलवार को पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी किया था।

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

— ISRO (@isro) September 7, 2023