द कश्मीर फाइल्स देख कर रो रहे अडवाणी, जानें क्या है इस Viral Video का सच

नई दिल्ली। कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की कहानी को बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो गई है। फिल्म में कश्मीरी पंडितो पर हुए अत्याचार की कहानी को दिखाया गया है। कश्मीरी पंडितो पर हुए कश्मीर में अत्याचार के दौरान जिन्होंने दिल दहलाने वाला नरसंहार झेला और उन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया गया। सिनेमाहॉल में फिल्म की शुरुआत ही रोंगटे खड़े करने वाली है।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आडवाणी द कश्मीर फाइल्स देखकर रो रहे हैं। बता दें कि एलके आडवाणी कश्मीर पर बनी फिल्म की स्क्रीनिंग में जरूर हैं लेकिन वह फिल्म द कश्मीर फाइल्स नहीं है। यहां जानिए क्या है सच। वीडियो में लाल कृष्ण आडवाणी फिल्म देखने के बाद उदास जरूर हैं।

Shri L K Advani at the special screening of #Shikara We are so humbled and grateful for your blessings and your appreciation for the film Sir. @foxstarhindi @rahulpandita pic.twitter.com/oUeymMayhc

— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) February 7, 2020