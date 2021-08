Afghanistan: अफगान सेना ने 24 घंटे में मार गिराए 300 से ज्यादा तालिबानी, लड़ाकों का ठिकाना किया ध्वस्त

Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रूरता की दहशत फैला रहे तालिबान ( Taliban) पर अफगान सेना (Afghan army) कहर बन कर टूट पड़ी है। तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना (Afghan army) के बीच युद्ध तेज हो गया है। अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद तालिबान ने देश के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है।अफगान सेना के पलटवार से तालिबानियों को करारा जबाब मिल रहा है।

303 #Taliban terrorists were killed and 125 were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Laghman, Ghazni, Paktika, Kandahar, Zabul, Herat, Jowzjan, Samangan, Faryab, Sar-e Pol, Helmand, Nimruz, Kunduz, Baghlan and Kapisa provinces during the last 24 hours. pic.twitter.com/ah8jxgCNYO

