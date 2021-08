Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान के हालात पर 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक करेगा विदेश मंत्रालय, PM मोदी ने दी हिदायत

Afghanistan Crisis:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह दोनों सदनों की सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दे। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ट्वीट कर दी है। ये सवर्दलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में लिखा, “अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आगे की जानकारी देंगे।”

In view of developments in Afghanistan, PM @narendramodi has instructed that MEA brief Floor Leaders of political parties.

Minister of Parliamentary Affairs @JoshiPralhad will be intimating further details.

