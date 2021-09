पंजशीर में निकला तालिबानियों का दम,नॉर्दन एलायंस का दावा-350 तालिबानी लड़ाके हुए ढेर

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) ने कब्जा कर लिया लेकिन पंजशीर घाटी (Panjshir Valley) में पांव रखने में तालिबानी लड़ाकों को जान गंवानी पड़ रही है। पंजशीर (Panjshir ) में तालिबानी झंड़ा फहराने के लिए सोमवार से तालिबान और नॉर्दन अलायंस (Northern Alliance) के बीच जंग चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान के लड़ाकों ने मंगलवार रात को भी पंजशीर इलाके (Panjshir Valley) में घुसपैठ की कोशिश की। तालिबान ने एक पुल उड़ाकर नॉर्दन अलायंस के लड़ाकों के बचकर निकलने का रास्ता बंद करने की भी कोशिश की है।

वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न एलायंस की ओर से दावा किया गया है कि बीती रात खावक में हमला करने आए तालिबान के करीब 350 लड़ाकों को मार गिराया गया है। ट्विटर पर नॉर्दर्न एलायंस की ओर से किए गए दावे के मुताबिक 40 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को कब्जे में भी ले लिया गया है। नॉर्दर्न एलायंस को इस दौरान कई अमेरिकी वाहन, हथियार हाथ लगे हैं।

अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हुई है। तालिबान ने यहां एक पुल उड़ा दिया है। ये पुल गुलबहार को पंजशीर से जोड़ता था। इसके अलावा नॉर्दन अलायंस के कई लड़ाकों को पकड़ा गया है।

So far from battle of Khavak last night, taliban has 350 casualties, more than 40 captured & prisoned. NRF got many new American vehicles, weapons & ammunitions as a trophy. Commanded Defense of Khavak,Commander Munib Amiri 👏🏼#AhmadMassoud #Taliban #Panjshir #secondresistance pic.twitter.com/nSlFN47xL2

— Northern Alliance 🇭🇺 (@NA2NRF) September 1, 2021