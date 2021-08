Afghanistan crisis : तालिबान का साइड इफेक्ट, 24 घंटे में बदल गई महिला रिपोर्टर ड्रेस

नई दिल्ली। अफगानिस्तान(Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) पर कब्जा करने के बाद तालिबान देश के लोगों की जिंदगियां सुधारने दावा कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर भागते लोगों के हुजूम और हवाई जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई महिलाएं भी बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं, क्योंकि तालिबान के पहले शासनकाल में उनकी आजादी को खत्म कर दिया था।

इसी बीच एक अमेरिकन टीवी रिपोर्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीएनएन की टीवी रिपोर्टर क्लेरिसा वॉर्ड (CNN TV reporter Clarissa Ward) वायरल तस्वीरों में वे अलग-अलग परिधानों में नजर आ रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स (Social Media Posts) का दावा है कि तालिबान के राज के महज 24 घंटों के भीतर ही उनका ड्रेसअप पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि इस मामले में क्लेरिसा ने सोशल मीडिया पर खुद बयान दिया है।

बता दें कि क्लेरिसा वॉर्ड (Clarissa Ward) जहां एक फोटो में सामान्य वेस्टर्न प्रोफेशनल कपड़ों में दिख रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में वे इस्लामिक परिधान (Islamic Dress) में नजर आ रही हैं। इसे आमतौर पर शिया मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। कई लोगों का कहना था कि क्लेरिसा ने तालिबान से डर के चलते अपने कपड़ों के चयन में बदलाव किया है। हालांकि एक ट्वीट कर क्लेरिसा ने इस बारे में बात की है।

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021