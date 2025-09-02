Afghanistan Earthquake : फिर भूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान, रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता दर्ज

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) में मंगलवार शाम को एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल (Richter Scale) पर इसकी तीव्रता 5.3 दर्ज की गई है। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, झटके स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजकर 59 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप (Earthquake) का केंद्र अफगानिस्तान में 34.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, धरती की सतह से लगभग 130 किलोमीटर गहराई में स्थित था।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आज आए भूकंप (Earthquake) के कारण किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना अब तक नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप (Earthquake) का केंद्र अधिक गहराई में होने के कारण झटके अपेक्षाकृत कम प्रभावी रहे।

दो दिन पहले आए भूकंप में अब तक 1400 लोगों से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत

इससे पहले रविवार रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है और करीब 3,000 लोग घायल हुए हैं। अभी भी राहत टीमें मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। यह भूकंप एक पहाड़ी क्षेत्र में आया था, जिससे कई गांवों में घर पूरी तरह ढह गए और लोग घंटों तक मलबे के नीचे दबे रहे।