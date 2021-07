अफगानिस्तान : पत्रकार दानिश सिद्दीकी हत्या से तीन दिन पहले किया था ट्वीट, लकी हूं कि मैं बच गया

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में खूनी संघर्ष जारी है। इसके बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई है। इसकी जानकारी अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे ने शुक्रवार को सूचना दी है। उन्होंने बताया कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वह कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। इससे पहले 13 जुलाई को भी भी दानिश पर हमला हुआ था, जिसमें वह बाल-बाल बचे थे।

फरीद ममुंडजे ने ट्वीट किया कि कल रात कंधार में एक दोस्त दानिश सिद्दीकी की हत्या की दुखद खबर से बहुत परेशान हूं। दानिश सिद्दीकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ कवरेज कर रहे थे। मैं उनसे 2 हफ्ते पहले उनके काबुल जाने से पहले मिला था। उनके परिवार और रायटर के प्रति संवेदना।

The Humvee in which I was travelling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture the visual of one of the rockets hitting the armour plate overhead. pic.twitter.com/wipJmmtupp

— Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021