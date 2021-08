Afghanistan crisis: अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को ले कर बवाल, भीड़ को फायरिंग से कंट्रोल कर रहे तालिबानी

Afghanistan crisis: अफगानिस्तान (Afghanistan) में काबुल (Kabul) सहित देश के अधिकतर हिस्सों पर तालिबान (Taliban) का कब्जा हो चुका है। कब्जे के बाद तालिबान (Taliban) सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए है। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने बुधवार को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। खबरों के अनुसार इस बैठक में अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत की गई।

अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान का आतंक जारी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को दफ्तरों पर लगाए रखने की मांग की जा रही थी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी लड़ाकों द्वारा सड़क पर ओपन फायरिंग की गई है। यहां पर लोगों द्वारा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा दफ्तरों पर लगाए रखने की मांग की जा रही थी, इसी को लेकर हो रहे प्रदर्शन में सड़क पर भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए।

Breaking:

Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT

— Najeeb Nangyal (@NajeebNangyal) August 18, 2021