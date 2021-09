Afghanistan: इन तस्वीरों के जरिए ही देखिए तालिबान का असली चेहरा, पर्दे की आड़ में यूनिवर्सिटी में बैठे रहे छात्र और छात्राएं

Afghanistan: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जे के बाद से तालिबान (Taliban) सरकार गठन करने में लगा हुआ है। इन सबके बीच उसका असली चेहरा भी सामने आ रहा है। तालिबान (Taliban) ने कहा था कि देश में केवल हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलेगा, जो अब धीरे धीरे सच साबित होने लगी है। अफगान संघर्ष को बहुत ही करीब से कवर करने वाले पत्रकार मलिक अचकजई (Malik Achakzai) ने दो तस्वीरों को ​ट्वीट किया है।

उनके मुताबिक, ये तस्वीरें विश्वविद्यालय की हैं। पत्रकार के द्वारा ट्वीट किए गए तस्वीर में आप महिलाओं और पुरूषों को अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए देख सकते हैं। यही नहीं इन तस्वीरों में दोनों ग्रुप के बीच एक पर्दा भी लगा हुआ है।

