Afghanistan: तालिबान लडाके पांच प्रांतों की राजधानियों पर काबिज, कुंदुज जेल पर किया कब्जा

Afghanistan: अफगानिस्तान में तालिबान (Taliban) का आतंक जारी है। तालिबानी लड़ाके (Taliban fighters) अफगानिस्तान के शहरों में कब्जा (occupy ) जमाने के बाद अब वहां के प्रान्तों (prison) की राजधानियों में पर काबिज (occupied in capitals) हो रहे है। तलिबानियों ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में अपना युद्ध तेज कर दिया । ग्रामीण इलाकों (Rural areas) को अपने कब्जे में लेने के बाद अब तालिबानी लड़ाके (Taliban fighters) वहां शहरों को अपने कब्जे में ले रहे है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में तीन और प्रांतीय राजधानियों (provincial capitals) पर कब्जा जमा लिया (Taliban seizes three more provincial capitals in Afghanistan) है। खबरों के अनुसार,तालिबान और शहरों के अधिकारियों ने पुष्टि की कि रविवार को उत्तर में कुंदुज , सार-ए-पोल और तालोकान (Kunduz, Sar-e-Pol and Talokan) तालिबान के कब्जे में चले गए। तालिबान ने एक बयान में कहा कि उसने पुलिस मुख्यालय, गवर्नर कंपाउंड और रणनीतिक पूर्वोत्तर शहर कुंदुज में जेल (Jail in Kunduj)पर कब्जा कर लिया है।

खबरों के अनुसार कुंदुज प्रांतीय सभा के सदस्य अमरुद्दीन वली ने कहा, शनिवार दोपहर से ही भारी झड़प देखने को मिल रही थी। सभी सरकारी मुख्यालय तालिबान के नियंत्रण में हैं। सिर्फ आर्मी बेस और एयरपोर्ट ही अफगान सिक्योरिटी फोर्स (afghan security force) के हाथ में हैं, जहां से वे तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

प्रांतीय राजधानी में तालिबान के लड़ाकों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से अधिकारियों को भागकर आर्मी बेस जाना पड़ा है। तालिबान के लड़ाके चारों ओर नजर आ रहे हैं।

खबरों के अनुसार,रविवार शाम को ही तालिबान ने ट्विटर पर बताया कि इसने तकहार प्रांत की राजधानी तालोकान पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा बलों और अधिकारियों को वाहनों में सवार होकर शहर से बाहर जाते हुए देखा। रविवार के कब्जे से पहले तालिबान ने पिछले दो दिनों में निमरुज और जवज्जन प्रांतों (Nimruj and Jawajjan provinces) को जब्त कर लिया। कुंदुज इससे पहले 2015 और 2016 में भी तालिबान के कब्जे में चला गया था।