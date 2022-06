Afghanistan : काबुल में करते परवान गुरुद्वारे पर आतंकी हमला, सुरक्षा गार्ड की मौत

Afghanistan : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार की सुबह बंदूकधारियों ने एक सिख गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। काबुल के परवान गुरुद्वारा साहिब पर आतंकी हमला होने की खबर है। खबरों के अनुसार,इंडिया वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने कहा कि कम से कम दो लोग मारे गए हैं और अन्य कई घायल है। इस हमले में गुरुद्वारे के मुस्लिम सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। इनमें दो अन्य लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया।

बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक ट्वीट करके कहा है कि उनकी गुरुद्वारा करता परवान के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बात हुई। उन्होंने अफगानिस्तान में सिखों के लिए वैश्विक समर्थन की अपील की है।

Breaking: Gurdwara Karte Parwan in Kabul, Afghanistan attacked by terrorists early morning today. Multiple blasts reported at Gurdwara Sahib premises. Had a talk with Gurnam Singh, President of Gurdwara Karte Parwan. He pleaded for global support for Sikhs in Afghanistan@ANI pic.twitter.com/bnYPMciyI3

