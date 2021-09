Afghans protest against Taliban: काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली पर तालिबान ने चलाई गोलियां, कई महिलाएं-बच्चे घायल

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद पंजशीर की जंग तेज हो गई है। पंजशीर में पाकिस्तान की ता​कतें तालिबान की मदद कर रही है। पाकिस्तान ने खुलकर तालिबान का समर्थन किया है। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से लेकर वॉशिंगटन कर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, काबुल में मंगलवार को पाकिस्तान(Pakistan) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तालिबान की तरफ से गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में कई महिलाओं और बच्चों के जख्मी होने की सूचना है।

स्थानीय मीडिया की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में सैकड़ों अफगान पुरुषों और महिलाओं को हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए और काबुल की सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाया गया है। जैसे ही उनका गुस्सा बढ़ा, अफगान प्रदर्शनकारियों ने “आजादी, आजादी” और “पाकिस्तान को मौत”, “ISI को मौत” नारे लगाने शुरू कर दिए। नकाब और बुर्का पहने महिलाएं काबुल की सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही थीं।

Night-time protests are taking place in Kabul. Afghan women have had it enough and they're bravely challenging Taliban and Pakistan. "Down with Pakistan" chants are heard in these protests.

This is the cry of a nation against oppression of Taliban and invasion of Pakistan pic.twitter.com/JJrxIYmHCA

