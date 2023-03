Adani Group के बाद एक और धमाके की तैयारी, हिंडनबर्ग ने ट्वीट कहा कि 'नई रिपोर्ट जल्द ही - एक और बड़ी' अब किसकी बारी...?

Hindenburg Research New Report: दिग्गज अरबपति कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) के कारोबार हिलाने के बाद अब यूएस- एस-आधारित शॉर्ट-विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च (US short-seller Hindenburg Research) एक बार फिर कुछ बड़ा कारनामा करने जा रहा है। इस बात का खुलासा गुरुवार को खुद हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने किया है। इसके खुलासे के साथ एक बार फिर से पूरे विश्व की निगाहें इस शॉर्ट-विक्रेता रिचर्स फर्म (short-seller Hindenburg Research Firm) पर टिक गई हैं और लोगों को बीच उत्सुकता जग गई है कि अबकी बार यह फर्म किसा बैलून फोड़ने वाली है।

बता दें कि 24 जनवरी, 2023 को हिंडनबर्ग रिचर्स फर्म (Hindenburg Research Firm) ने दुनिया के दिग्गज कारोबारी समूह अडानी ग्रुप (Adani Group) के खिलाफ कई गंभीर आरोपों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद गौतम अडानी (Gautam Adani) और उनके कारोबारी समूह अडानी ग्रुप (Adani Group) की जो हालत हुई, वह किसी से छिपी नहीं। एक महीने के अंतराल में ही अडानी ग्रुप (Adani Group) को अरबों डालर का नुकसान उठाना पड़ा। नेटवर्थ गिरने के साथ गौतम अडानी (Gautam Adani) की विश्व रैकिंग भी गिरी,जिसकी भरपाई समूह और गौतम अडानी (Gautam Adani) आज तक नहीं कर पाए हैं।

हिंडनबर्ग ने ट्वीट कर किया खुलासा

ऐसे में एक बार फिर से हिंडनबर्ग (Hindenburg) का यह बयान कि जल्दी ही एक नई रिपोर्ट आने वाली (Another report coming soon) है। यह बयान लोगों को बीच तहलका मचा दिया है। लोग अब यह देखना चाह रहे हैं कि इस बार हिंडनबर्ग (Hindenburg) का क्या खुलासा करने वाला है। हिंडनबर्ग (Hindenburg) का यह खुलासा भारत के लिए हो गया या फिर किसी अन्य देश के लिए होगा, लोगों के बीच इस बात की भी उत्सुकता है। बिना कोई विवरण साझा किए, शॉर्ट-सेलर ने कहा कि नई रिपोर्ट “एक और बड़ी रिपोर्ट” है। हिंडनबर्ग (Hindenburg) ने इसको लेकर अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उसने कहा कि “नई रिपोर्ट जल्द ही – एक और बड़ी (New report soon—another big one)।

दो बैंक डूबे, कई पर संकट

बैंकिंग संकट (Banking Crisis) की बात करें तो एक ओर जहां अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) ढह गया है, तो सिग्नेचर बैंक (Signature Bank) को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) ने अंडर रिव्यू कैटेगरी में डाला हुआ है। इनमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत अन्य बड़े नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से शुरू हुई बैंकिंग सुनामी ने यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट सुईस (Credit Suisse) को भी अपनी जद में ले लिया है और उसका हाल भी बेहाल है।

समूह के इस व्यक्ति ने किया डैमेट-कंट्रोल

गौतम अडानी (Gautam Adani) और समूह के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने डैमेज-कंट्रोल किया। समूह को इस मुद्दे से कुछ दिन पहले जारी की गई रिपोर्ट के बाद अपनी पूर्ण सदस्यता वाली अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (FPO) को वापस लेना पड़ा। अडानी की संपत्ति सितंबर 2022 में 150 अरब डॉलर से गिरकर लगभग 53 अरब डॉलर हो गई थी। वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आ गया था और तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। गौतम अडानी (Gautam Adani) कुछ समय के लिए दूसरे सबसे अमीर शख्स भी बने थे। इन आरोपों के बीच समूह को 120 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हुआ।

अमेरिकी बैंक के फेल होने पर घिरा हिंडनबर्ग, यूजर्स ने उठाए सवाल

नई बड़ी रिपोर्ट (New Big Report) के बारे में हिंडनबर्ग (Hindenburg) का दावा ऐसे समय में आया है जब पिछले सप्ताह शुरू हुए सिलिकन वैली बैंक (SVB) और क्रेडिट सुइस के पतन के बाद अमेरिका में बैंकिंग उथल-पुथल देखी जा रही है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एसवीबी के पतन के बाद ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने दो प्रमुख अमेरिकी बैंकों की विफलता पर चुप रहने के दौरान अडानी समूह (Adani Group) पर बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए चुनिंदा पक्षपाती होने के लिए हिंडनबर्ग (Hindenburg) की आलोचना की थी। एक यूजर ने सवाल किया कि हिंडनबर्ग (Hindenburg) अब कहाँ छुपा है? एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) तेजी से गिर रहा है, अरबों गायब हो गए हैं। यह 2008 के बाद से विफल होने वाली सबसे बड़ी एफडीआईसी-बीमाकृत संस्था है, लेकिन हिंडनबर्ग (Hindenburg) चयनात्मक भूलने की बीमारी या सुविचार से कोई रिपोर्ट या हेड नहीं है- बाहर की रणनीति।