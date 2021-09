Akshay Kumar के बाद Ajay Devgn करेंगे Bear Grylls के साथ जंगलों का रोमांचक सफर

Bollywood news: बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) रोमांच और एक्शन से भरपूर कारनामों के साथ डरावने हालात में जिंदा रहने की कला के लिए मशहूर है। उनके शो ‘इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स’ (‘Into the Wild with Bear Grylls’) के हर एपिसोड के लिए दर्शक उत्साहित रहते हैं। इस शो में कई मशहूर सेलिब्रिटी बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ बिना कुछ सुविधाओं के साथ जंगल में सरवाइव करते नजर आ चुके हैं।

आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रजनीकांत (Rajinikanth) भी इस शो में नजर आ चुके हैं। अब बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) भी ब्रेयर ग्रिल्स के साथ जंगल की रोमांचक यात्रा करते नजर आने वाले है।

4 days to go! Can you help me survive? @netflix https://t.co/zNrPYdY2aL

— Bear Grylls (@BearGrylls) September 10, 2021