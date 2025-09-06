माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई वापसी, मायावती बोलीं-निष्कासन का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के सुसर अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी हो गयी है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर उनकी वापसी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी ग़लती की माफी मांगी है, जिसके बाद उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ऐसे में इनको पार्टी में वासप ले लिया गया है।

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कई ज़िम्मेदार पदों पर लम्बे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आज अपने लम्बे पोस्ट के ज़रिये सार्वजनिक तौर पर अपनी ग़लती की माफी मांगी है तथा आगे पार्टी और बी.एस.पी मूवमेन्ट के प्रति पूरी तरह से वफादर रहकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में पूरे जी-जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज व बी.एस.पी. नेतृत्व को दिया है।

हालांकि, उन्हें अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे। किन्तु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुये पार्टी व मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसीलिये बी.एस.पी. से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है अर्थात् इनको पार्टी में वासप ले लिया गया है।

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन, मन, धन से पार्टी व मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान ज़रूर देंगे, ताकि बी.एस.पी. के नेतृत्व में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कारवाँ आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहां प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके।