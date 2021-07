पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने क्यों शेयर की नेहरू के साथ पिता की तस्वीर, जानिए सियासी मायने

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के हाईकमान को धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने का काम करूंगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। सिद्धू ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक विन्रम कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। इस खास मौके पर सिद्धू ने अपने पिता को भी याद किया।

To share prosperity, privilege & freedom not just among a few but among all, My father a Congress worker left a royal household & joined freedom struggle, was sentenced to death for his patriotic work reprieved by King’s Amnesty became DCC President, MLA, MLC & Advocate General. pic.twitter.com/fTv0eNlNyt

