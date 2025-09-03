BRS से सस्पेंड होने के बाद के कविता ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) से निलंबित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी के कविता ने विधायकी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद के सदस्य (MLC) पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर BRS को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एमएलसी (MLC) पद से इस्तीफा देने पर के. कविता ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि मुझे बीआरएस पार्टी से सस्पेंड किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी अन्य पार्टी में नहीं जा रही हैं। वह पहले अपने कार्यकर्ताओं से डिस्कस करेंगी कि आखिर आगे क्या करना है। मैं अपना इस्तीफा स्पीकार को भेज रही हूं।

BRS महासचिव टी रविंदर राव और अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी सोमा भरत कुमार (Incharge Soma Bharat Kumar) की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है।पार्टी MLC के कविता के हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियों से BRS पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसलिए पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। पार्टी अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव (President K. Chandrasekhar Rao) ने के कविता को तत्काल पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है।