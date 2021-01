दिलजीत दोसांझ के बाद कॉग्रेस नेता पर भड़की कंगना रनौत, कहा- जो...

नई दिल्ली: अपने बयानो और बेबाक पैन के चलते कंगना रनौत आए दिन सुर्खियों मे बनी रहतीं हैं। दरअसल ले बार फिर कंगना अपने बड़बोलेपन की वजह से च्र्चाओन मे आ गई हैं। इस समय कंगना रनौत का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो कॉग्रेस नेता पवन खेड़ा को जवाब देती नजर आ रही हैं।

खबर कि माने तो पवन खेड़ा ने उनका मजाक उड़ाया था। पवन ने लिखा था.. ‘2021 का साल कम से कम ह्यूमर से भरपूर रहने वाला है।’ इसके साथ उन्होने कंगना रनौत को टैग किया था। इसी बात पर नाराज कंगना रनौत ने पवन खेड़ा को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

उन्होने बीते साल याद किए जब वो इंडस्ट्री में नई नई आईं थीं और उनका मजाक बनाया गया था। कंगना रनौत का कहना था कि लोग तब भी उनके ऊपर हंस रहे थे लेकिन उन्होने अपने काम से ऐसे लोगों को जवाब दिया था।

Laugh at me, when I came to film industry everyone laughed at me, they laughed at my accent, my hair, my clothes, my poor english, they laughed and then …..they cried …. they are still crying ….ha ha ha laugh …. laugh louder … Go on laughing 🙂 https://t.co/YXcfiy9Quv

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 6, 2021