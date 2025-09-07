Viral video: गांव वालों के सामने ब्याह रचाकर पति के पैर छूने लगी लड़की, फिर मां ने बल्ले से दनादन दिया आशीर्वाद

सोशल मीडिया एक ऐसा पलफोर्म है जहां आपको हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसके कंटेन्ट कभी फनी होते हैं तो कभी बहुत ही इमोश्नल लेकिन यूजर्स का कहना है कि, ‘आजकल प्रेम प्रसंग के मामले इतना बढ़ गए हैं कि लड़का—लड़की जहां पकड़े जाते हैं वहीं उनकी शादी करा जाती है। चाहे वो थाना, पार्क, जंगल की क्यों न हो । ये बातें यूं ही हवा में नहीं कही जा रही हैं बल्कि इनको कहने के पीछे लोगों के पास सुबूत के तौर वीडियो उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है । इस वीडियो में एक लड़का और लड़की को खेत जैसी किसी जगह पर गांव वालों की मौजूदगी में एक—दूसरे को जयमाल पहनाते हुए देखा गया है। ट्विस्ट तो तब आया जब लड़की की माँ आई।

क्या है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया मंच एक्स पर ये वीडियो @introvert_hu_ji नामक हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, खेत या जंगल जैसी किसी जगह पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा है। इसी बीच मुख्य भूमिका में एक लड़का और लड़की हैं। पहले लड़का लड़की को जयमाला पहनाता है और फिर उसके बाद लड़की लड़के को जयमाला पहनाती है। इस दौरान जैसे ही लड़की लड़के के पैर छूने के लिए झुकती है तुरंत एक महिला क्रिकेट बैट से उसे पीट देती है। महिला संभवत: लड़की की मां लग रही है। हालांकि, इस वार का लड़की प्रेम में पागल हुई लड़की को कोई असर नहीं है।

वीडियो पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो को एक्स पर 88 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस वीडियो पर एक के बाद एक कई मजेदार प्रति​क्रियाएं सामने आई हैं। एक यूजर ने लिखा है कि, ‘शायद इनके यहां ऐसी ही रस्म होती होगी।’ दूसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘आंटी जी नाराज लग रही हैं।’ तीसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘भई ये कैसी बारात है?’