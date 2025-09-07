  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral video: गांव वालों के सामने ब्याह रचाकर पति के पैर छूने लगी लड़की, फिर मां ने बल्ले से दनादन दिया आशीर्वाद

Viral video: गांव वालों के सामने ब्याह रचाकर पति के पैर छूने लगी लड़की, फिर मां ने बल्ले से दनादन दिया आशीर्वाद

सोशल मीडिया एक ऐसा पलफोर्म है जहां आपको हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसके कंटेन्ट कभी फनी होते हैं तो कभी बहुत ही इमोश्नल लेकिन  यूजर्स का कहना है कि, 'आजकल प्रेम प्रसंग के मामले इतना बढ़ गए हैं कि लड़का—लड़की जहां पकड़े जाते हैं वहीं उनकी शादी करा जाती है। चाहे वो थाना, पार्क, जंगल की क्यों न हो । ये बातें यूं ही हवा में नहीं कही जा रही हैं बल्कि इनको कहने के पीछे लोगों के पास सुबूत के तौर वीडियो उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सोशल मीडिया एक ऐसा पलफोर्म है जहां आपको हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसके कंटेन्ट कभी फनी होते हैं तो कभी बहुत ही इमोश्नल लेकिन  यूजर्स का कहना है कि, ‘आजकल प्रेम प्रसंग के मामले इतना बढ़ गए हैं कि लड़का—लड़की जहां पकड़े जाते हैं वहीं उनकी शादी करा जाती है। चाहे वो थाना, पार्क, जंगल की क्यों न हो । ये बातें यूं ही हवा में नहीं कही जा रही हैं बल्कि इनको कहने के पीछे लोगों के पास सुबूत के तौर वीडियो उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है । इस वीडियो में एक लड़का और लड़की को खेत जैसी किसी जगह पर गांव वालों की मौजूदगी में एक—दूसरे को जयमाल पहनाते हुए देखा गया है। ट्विस्ट तो तब आया जब लड़की की माँ आई।

पढ़ें :- Viral Video: शताब्दी एक्सप्रेस में हैंडसम TTE के लुक्स देख घायल हो गई लड़की, यूजर्स बोले— 'सरकारी नौकरी है ज्यादा .....

क्या है वायरल वीडियो में 

सोशल मीडिया मंच एक्स पर ये वीडियो @introvert_hu_ji नामक हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, खेत या जंगल जैसी किसी जगह पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा है। इसी बीच मुख्य भूमिका में एक लड़का और लड़की हैं। पहले लड़का लड़की को जयमाला पहनाता है और फिर उसके बाद लड़की लड़के को जयमाला पहनाती है। इस दौरान जैसे ही लड़की लड़के के पैर छूने के लिए झुकती है तुरंत एक महिला क्रिकेट बैट से उसे पीट देती है। महिला संभवत: लड़की की मां लग रही है। हालांकि, इस वार का लड़की प्रेम में पागल हुई लड़की को कोई असर नहीं है।

 

वीडियो पर प्रतिक्रियाएं 

पढ़ें :- Viral-ये वीडियो देख आप जरूर सोचने को मजबूर होंगे आखिर जंगल का असली राजा कौन है, शेर या गैंडा?

वीडियो को एक्स पर 88 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस वीडियो पर एक के बाद एक कई मजेदार प्रति​क्रियाएं सामने आई हैं। एक यूजर ने लिखा है कि, ‘शायद इनके यहां ऐसी ही रस्म होती होगी।’ दूसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘आंटी जी नाराज लग रही हैं।’ तीसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘भई ये कैसी बारात है?’

 

 

 

पढ़ें :- Viral Video: जब गांधी जी और रावण भिड़ गए! तहलका मचा रहा ये वीडियो, आप भी देखें
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral video: गांव वालों के सामने ब्याह रचाकर पति के पैर छूने लगी लड़की, फिर मां ने बल्ले से दनादन दिया आशीर्वाद

Viral video: गांव वालों के सामने ब्याह रचाकर पति के पैर छूने...

Balapur Ganesh Laddu Auction: हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21kg का लड्डू 35 लाख रुपये में हुआ नीलाम

Balapur Ganesh Laddu Auction: हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21kg का लड्डू...

Viral Video: शताब्दी एक्सप्रेस में हैंडसम TTE के लुक्स देख घायल हो गई लड़की, यूजर्स बोले— 'सरकारी नौकरी है ज्यादा .....

Viral Video: शताब्दी एक्सप्रेस में हैंडसम TTE के लुक्स देख घायल हो...

Viral-ये वीडियो देख आप जरूर सोचने को मजबूर होंगे आखिर जंगल का असली राजा कौन है, शेर या गैंडा?

Viral-ये वीडियो देख आप जरूर सोचने को मजबूर होंगे आखिर जंगल का...

Video- रिंग रोड पर रीलबाज शेरनी की स्कॉर्पियो रील बनाते समय इको से भिड़ी, फिर शिक्षक महिलाओं ने ऐसे सिखाया सबक

Video- रिंग रोड पर रीलबाज शेरनी की स्कॉर्पियो रील बनाते समय इको...

VIDEO : नशे में धुत होकर क्लास में पहुंचे शिक्षक और लड़खड़ाकर हुए धड़ाम, गुरू की महिमा को किया तार-तार

VIDEO : नशे में धुत होकर क्लास में पहुंचे शिक्षक और लड़खड़ाकर...