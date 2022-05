Kangana Ranaut के बाद KRK ने उड़ाया चंकी पांडे की लाड़ली का मज़ाक, कहा- पूरी उतार दी बेचारी की...

Bollywood news: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभिनेत्री ने कई बार बॉलीवुड सेलेब्स पर तंज कस दिया है। ऐसे में अब कंगना रनौत ने बॉलीवुड स्टार किड्स को टारगेट कर दिया है।

एक्ट्रेस ने अपने एक बयान ने स्टार किड्स को ‘उबले हुए अंडे’ जैसा कहा है। हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के चैट शो ‘द कपिल शर्मा शो’ में कंगना रनौत ने अनन्या पांडे (Ananya Panday) का मजाक भी उड़ा दिया है। इसके उपरांत KRK (KRK) ने अनन्या पांडे के मजे ले चुके है।

It’s unfair. #KanganaRanaut should not make fun of @ananyapandayy like this. Poori Utaardi Bechari Ki.🤪🤪🤪 pic.twitter.com/HcWtLIJ6hl

— KRK (@kamaalrkhan) May 16, 2022