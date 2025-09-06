  1. हिन्दी समाचार
  3. एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई है। वहीं, लाठीचार्ज के बाद से ही यूनिवर्सिटी परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बता दें कि, देवा-चिनहट रोड़ स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के खिलाफ लाठीचार्ज के बाद लागातार कार्रवाई की मांग हो रही है। अब शनिवार से यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गयी। एडीएम न्यायिक राजकुमार सिंह यादव और एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में शनिवार शाम को तीन बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया गया।

बताया जा रहा है कि, करीब छह बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ऊसर—बंजर दर्ज है, जिसमें श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का कब्जा जमा हुआ है। लाठीचार्ज के बाद अब प्रशासन अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही, अब इस जमीन को खाली कराने की तैयारी में जुटा है।

 

