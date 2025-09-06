Bhojpuri Cinema: पवन सिंह के बाद Khesari Lal Yadav आए नेटिज़न्स के निशाने पर , स्टेज शो के दौरान लड़की को किया किस

भोजपुरी के ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस वक़्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जिसका कारण हैं की अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव की मरने की अफवाह उड़ाई गयी थी। जिसके बाद एक्टर अपने एक्स पर क्लेयर किया की ऐसा कुछ नहीं है। बता दे की पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल अपनी हरकतों के कारण नेटिजन्स के निशाने पर आ गए हैं । आइए जानते हैं ऐसा क्यों

खेसारी लाल यादव ने लाइव शो में की अश्लील हरकत

हाल ही में एक्टर पवन सिंह को ट्रोल किया गया क्यों की वो हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को लाइव शो के दौरान बेड किए थे। इसके बाद उन्हे भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जिसके बाद एक्टर ने माफी भी मांगा। अब जिसके बाद खेसारी लाल यादव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें Khesari Lal Yadav लाइव शो के दौरान अपने साथ मंच पर मौजूद लड़कियों के साथ अश्लील हरकते करते हुए नजर आ रहे हैं।

अभिनेता ने एक लड़की से कहा गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की तरह गले मिले। तो वहीं खेसारी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोश्ल यूजर्स खूब ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को सलाह दे रहे हैं लेकिन वो खुद को नहीं देखते हैं। बता दे कि भोजपुरी सिनेमा के एक्टर्स का अक्सर ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो स्टेज शो के दौरान इस तरह की हरकते करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो वहीं इनकी इस हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्मों और गानों में से अश्लीलता और डबल मीनिंग को हटाने की मांग की जा चुकी है।