Priyanka Chopra के बाद इस एक्टर ने खोली मूवी माफियाओं की पोल, कहा- SSR के साथ हुआ

मुंबई: बॉलीवुड देशी गर्ल कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने बीते दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर चौकाने वाले खुलासे किए थे। प्रियंका के खुलासे के बाद कई स्टार्स ने हिम्मत जुटाई और बॉलीवुड की पोल खोली। कंगना, अमाल मलिक (Kangana, Amaal Malik) के बाद अब शेखर सुमन ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सच्चाई से पर्दा उठाया है। हाल ही में एक्टर ने दावा किया कि उन्हें और उनके बेटे को गैंगअप करके कई प्रोजेक्ट से हटा दिया गया।

शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा, “मैं इंडस्ट्री में कम से कम 4 लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे और अध्ययन को कई प्रोजेक्ट से हटाने के लिए गैंगअप किया। मुझे यह पक्का पता है। इन ‘गैंगस्टर्स’ का बहुत दबदबा है और वे एक रैटल स्नेक से ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बाधाएं खड़ी कर सकते हैं लेकिन वे हमें रोक नहीं सकते है।”

