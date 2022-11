Salman के बाद Boney Kapoor पर KRK का तंज, फिल्ममेकर ने दिया जवाब कहा- आप भी बेईमान हैं

KRK on Boney Kapoor: फिल्म क्रिटिक्स केआरके अपने ट्वीट को लेकर काफी चर्चा में बने रहते है। वो अक्सर अपने ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड की फिल्मों को उनके स्टार्स को लेकर ट्वीट करते रहते है। अभी हाल ही में उन्होंने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म फोन भूत को लेकर काफी कुछ लिखा था।

इस से पहले वो साउथ की फिल्म कांतारा की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इस बार केआरके ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है।

केआरके ने फिल्ममेकर बोनी कपूर को लेकर एक ट्वीट किया है। जिसमें वो बॉलीवुड के साथ-साथ बोनी कपूर पर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे है।

Boney kapoor said, Bollywood ppl can’t make good films, if they are not honest. And unfortunately today most of actors, directors are dishonest. Even though I do agree with him but my question- Boney Ji your last 3films #Tevar #MOM #Mili are flop, means you are also dishonest?

फिल्ममेकर बोनी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘मिली’ को लेकर काफी चर्चा में बने हुए है। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई है।

Whatever Boney kapoor said about Bollywood that is truth and he is one of them. Studios have made all film makers dishonest. Today everyone is busy in looting studios in the name of film making. All the staff members of all studios are dishonest with 0% knowledge about films.

— KRK (@kamaalrkhan) November 8, 2022