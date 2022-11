Siddhant Veer Suryavanshi के बाद इस स्टार ने दुनिया को कहा अलविदा, इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर

Kevin Conroy Passes Away: मशहूर हॉलीवुड एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय (voice over artist kevin conroy) का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बैटमैन: द एनिमेटेड सीरीज (Batman: The Animated Series) में काम करने वाले को-स्टार डायने पर्सिंग (Co-Star Diane Pershing) ने इस दुखद खबर की जानकारी दी है।

वॉर्नर ब्रदर्स एनिमेशन ने भी केविन कॉनरॉय के निधन (Kevin Conroy Passes Away) की खबर की पुष्टि की है। केविन के निधन की खबर से फैंस के बीच शोक का माहौल है। एक्टर के फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केविन कॉनरॉय कैंसर से जूझ रहे थे। कई दिनों तक वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने फैंस और इस दुनिया को अलविदा कह दिया।