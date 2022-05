Singer Sidhu Moose Wala Murder के बाद पुलिस ने Mika Singh की सुरक्षा बढ़ाई, जाने बड़ी वजह

Singer Sidhu Musewala Murder: फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Musewala) की हत्या के बाद जोधपुर में सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) को पुलिस सुरक्षा दी गई है। मीका सिंह (Sidhu Musewala) इन दिनों जोधपुर में अपने रियलिटी शो मीका दी वोटी की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने होटल के बाहर पुलिस तैनात की है। कुछ पुलिसकर्मियों को होटल के अंदर भी तैनात किया गया है।

डीसीपी भुवन भूषण यादव (Bhuvan Bhushan Yadav) ने फोन पर बताया कि पंजाबी सिंगर की हत्या (punjabi singer murder) के बाद हमने मीका की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि मीका की ओर से हमें कोई इनपुट नहीं था, लेकिन हमने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Singer Sidhu Musewala Murder) के बाद एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई है।

अपने दोस्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Singer Sidhu Musewala Murder) की मीका ने सोशल साइट्स पर लगातार निंदा की है, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मीका सिंह के बेहद करीबी दोस्त थे।

Why can’t these kind of pages be banned?Where people are giving open challenges and are taking responsibility of having people killed.. Why are you guys searching here and there? .. ek dusre ko blame karne se better hai stop these Stupid people .. pic.twitter.com/LmWb9RRDnq

— King Mika Singh (@MikaSingh) May 30, 2022