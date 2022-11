सूर्यकुमार के तूफानी शतक के बाद रोहित शर्मा का 11 साल पुराना ट्वीट वायरल, फैन्स बोले- हिटमैन भविष्यवक्ता हैं

IND vs NZ 20 : टीम इंडिया के विस्फोट बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में शतक लगाकर तहलका मचा दिया है। उन्होंने माउंट माउनगनुई (Mount Maunganui) में खेले गए मुकाबले में 51 गेंदों में 111 रन की नाबाद पारी खेली है। इस पारी के साथ सूर्यकुमार (Suryakumar) एक कैलेंडर ईयर में दो शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने ऐसा 2018 में किया था।

सूर्यकुमार को 20 महीने पहले ही भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था। इतने कम समय में वह टी20 में भारत और दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड से पहले सूर्यकुमार ने टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में शतक जड़ा था।

Just got done with BCCI awards here in chennai..some exciting cricketers coming up..Suryakumar yadav from Mumbai to watch out for in future!

— Rohit Sharma (@ImRo45) December 10, 2011