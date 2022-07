पार्थ की गिरफ्तारी के बाद BJP का ममता बनर्जी को दिया बड़ा संदेश, कहा- कई मुख्यमंत्री जा चुके हैं जेल...

कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले (West Bengal School Teacher Recruitment Scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी जारी है। इस दौरान ममता बनर्जी सरकार (Mamta Banerjee Government) में मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को गिरफ्तार किया जा चुका है। अर्पिता के अलग-अलग घरों से ईडी को 50 करोड़ से अधिक नगद और करीब पांच किलो सोने के आभूषण मिले हैं, जिन्हें जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) के लिए एक संदेश शेयर किया है।

भाजपा नेता ने एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल (former governor of West Bengal) जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) का एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने दावा किया कि कई मुख्यमंत्रियों ने इसी तरह के भर्ती घोटालों के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। अमित मालवीय (Amit Malviya) ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल (Former Governor of West Bengal) जो एसएससी घोटाले की बारीक जानकारी रखते हैं, ने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई मुख्यमंत्रियों ने इसी तरह के भर्ती घोटालों के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। इससे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए।

भाजपा नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धनखड़ को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को सभी घोटालों की जननी कहते हुए सुना जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पार्थ चटर्जी को सभी मंत्रालयों से हटा दिया। चटर्जी जब शिक्षा मंत्री थे। तब शिक्षकों की भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी जांच कर रही है। वह इस समय ईडी की हिरासत में है।

पार्थ चटर्जी के पास ममता मंत्रीमंडल में तीन-तीन विभाग थे। उन्होंने उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली थी। तीनों विभाग अब मुख्यमंत्री के पास हैं।

ईडी ने पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21.90 करोड़ रुपये नकद, 56 लाख रुपये विदेशी मुद्रा और 76 लाख रुपये का सोना मिला। बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और बाद में अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया।इस बीच, ईडी ने बुधवार को पार्थ चटर्जी के सहयोगी के दूसरे अपार्टमेंट से 28.90 करोड़ रुपये नकद, 5 किलो से अधिक सोना और कई दस्तावेज बरामद किए।