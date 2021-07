सॉफ्ट पोर्नोग्राफ़ी में Raj Kundra की गिरफ्तारी के बाद फैंस शिल्पा से कर रहे सवाल, कहा- क्या तुम्हे पता था?...

मुंबई: बीती रात राज कुन्द्रा को क्राइमब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और आज उनकी कंपनी के आईटी हेड रयान थोर्पे की भी अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल, रयान शिल्पा शेट्टी और राज कुन्द्रा की कंपनी में सालों से काम कर रहें थे। राज पर पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर अपलोड करने का आरोप लगा है।

आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही उनकी ग्रुप चैट में भी कई तरह के खुलासे हुए। जिसमें राज कुंद्रा का नाम उजागर हुआ है। राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद मानो हड़कंप मच गया हो।

#RajKundra sabh baap re baap itna bada paap kiya aapne ki appki paap ka kundali aapko sazza de rahi hai aaj.#ShilpaShetty u do such things offscreen and act innocent to hide all these infront of the public.

Karma will hit u all badly.#JusticeForSushantSinghRajput pic.twitter.com/VssU1hjnv4 — Quantum Physics Bot| Justice For SSR (@ssr_sherlock) July 20, 2021

मानो एक बड़ी बहेस सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी से काफी सवाल कर रही हैं। उनके फैंस शिल्पा से सवाल कर रहें हैं और पूछ रहें हैं कि क्या उन्हे इस मामले का पता नहीं था। इसी मसले पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। देखें फैंस के स्पेशल सवालों भरे ट्वीट्स…